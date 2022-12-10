AYM kararlarıyla tarikatların önü açıldı: Tecavüzün rızası olmaz

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusunun kızını 6 yaşında evlendirip cinsel istismara sessiz kalmasının ortaya çıkmasıyla tarikatlara ve cemaatlere tepkiler arttı. Tepkilerin yanı sıra, 6 yaşındaki H.K.G’nin evlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2015’te imam nikâhı kıymak için resmi nikâh kıyma şartını kaldırmasını ve 2016’da rıza yaşının 12’ye düşürülmesini tekrardan gündeme taşıdı.

Geçen yıllarda atılan buna benzer hukuki adımların oluşan tablodaki payı dile getiriliyor. Cumhuriyet konuya ilişkin hukukçular ile konuştu.

‘GARABET DÜŞÜNCE’

İstanbul Barosu’ndan avukat Şükran Eroğlu, “AYM yanlış kararlara da imza atıyor. Çünkü çocuk istismarının, ensestin çok yüksek sayıda olduğu bir ülkedeyiz. Böyle bir maddenin iptal edilmesi aslında tarikatların, cemaatlerin tamamen yollarının açılmasını ve onlara bir alan yaratılmasını sağladı” dedi.

(Şükran Eroğlu)

Eroğlu, “Çocuğun rızası olabilir, son derece hukuk adına bir garebet düşüncedir. Bir çocuk kendisine yapılana nasıl rıza gösterebilir? Kaç yaşında olursa olsun tecavüzün rızası olabilir mi? Bu ülkede çocukların ve kadınların yargı eliyle korumasız bırakılması kabul edilemez bir durum. Neden ‘6 yaşında çocuk evlenebilir’ diyen insanlar cezalandırılmıyor? Neden sayın cumhurbaşkanı bir beyanatta bulunmuyor? Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak, cumhurbaşkanından bir açıklama bekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE KARANLIK GÜNLERE GİRİYOR’

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucu Üyesi ve avukat Canan Arın ise şöyle dedi:

“Tarikatçılara verilen bu taviz akıl alır gibi değil. Türkiye gittikçe daha karanlık günlere giriyor özellikle çocuklar açısından. Resmi nikâh olmadan imam nikâhı kıymak suçtu. Onu iptal ettiler. Sırf bu çocukları erken yaşta evlendirmek için... Uluslararası toplantılara geldikleri zaman utanmadan erken yaşta evliliğe karşı olduklarını söylüyorlar. Medeni kanunu tamamen bertaraf etmeye yönelik bu işler bunlar.”

(Canan Arın)