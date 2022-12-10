Hiranur Vakfı bağış toplamaya devam ediyor: Çocuklarınızı bu kurumlara bırakmayın!
İstismar olayının merkezindeki Hiranur Vakfı’nın, “öksüz, yetim” çocukları kullanıp bağış toplamaya devam ettiği ortaya çıktı. Eğitimciler, “Çocukları kim koruyacak” diye sordu.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara maruz bırakılması Türkiye’nin gündemine oturdu.
Konuyla ilgili tartışmalar sürerken tarikatlara ve cemaatlere tepkiler arttı. Vakfın internet sitesi kapatılırken siteye girenler ‘Sitemiz hacklenmiştir’ ifadesiyle karşılaştı. Tartışmaların odağındaki vakıf Instagram hesabından “bir yetim de sen güldür” diyerek banka hesaplarını paylaştığı ve bu şekilde bağış toplanmaya devam ettiği görüldü.
Tarikat ve cemaatlerin yürüttükleri faaliyetleri eleştiren Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Bu mesele geçmişten bugüne kadar uzanan bir mesele. Cemaat ve derneklerin yürüttükleri bu faaliyetler kesinlikle kabul edilemez. Bu kurumlar çocuklara pedagojik açıdan eğitim verecek kapasitede değil” dedi.
Çocukların bu kurumlara bırakılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, “Geçmişten bugüne kadar uygulanan politikaların sonucunu yaşıyoruz. Bu kurumlar iktidarın gücünü arkalarında hissedip ona göre davranıyor. Bu yapıların kapatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulunan Yılmaz, “Eğer önlem alınmazsa bu durum giderek daha karanlık bir hâl almaya başlayacak. Bir an önce bu yapılar derinlemesine araştırılmalı, bunun sadece bu olayla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Başka çocukların başına neler geliyor, araştırılması gerekir” diye konuştu.
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