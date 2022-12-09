Hiranur Vakfı'nın 'fotoğraf arşivi' ortaya çıktı: Süleyman Soylu yine şaşırtmadı!

09 Aralık 2022 Cuma, 10:56

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan Kadir İstekli tarafından sistematik olarak cinsel istismara uğraması gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye, utanç tablosunu konuşurken; 'kirli isimlerle' fotoğrafları ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çocuk istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı yöneticileri ile de bir araya geldiği anlaşıldı.

KENDİLERİ PAYLAŞTI

Vakfın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre; 23 Mayıs 2017'de Hiranur Vakfı Kurumsal İletişim Birimi, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyaret, "Hiranur Vakfı Kurumsal İletişim Birimimiz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler" notuyla paylaşıldı.

İşte o fotoğraf:

CHP'Lİ BAŞARIR: 'SÜLEYMAN YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ'

Soylu'nun, Hiranur Vakfı yöneticileri ile fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından; CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Başarır, "Hiranur Vakfı'nın fotoğraf arşivinden Süleyman Soylu çıktı! Fotoroman Süleyman yine bildiğiniz gibi…" ifadelerini kullandı.

Hiranur Vakfı'nın fotoğraf arşivinden Süleyman Soylu çıktı!



Fotoroman Süleyman yine bildiğiniz gibi… pic.twitter.com/9RhLmIgTDJ — Ali Mahir Başarır (@alimahir) December 9, 2022

BAKAN YARDIMCISI ERSOY'A DA HİRANUR ZİYARETİ

Vakfın ziyareti sadece Soylu ile sınırlı kalmadı.

Hiranur Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kul ve vakfın Yurtiçi Sorumlusu Şahin Palut'un, Soylu'nun yardımcısı Mehmet Ersoy'u da ziyaret ettiği anlaşıldı.

İşte vakfın resmi sitesinde yer alan o fotoğraf:

Söz konusu ziyaret, vakıf tarafından "Hiranur olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Kul ve Yurtiçi Sorumlumuz Şahin Palut ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanımızın yardımcısı Mehmed Ersoy'u makamında ziyaret ettik" sözleriyle paylaşıldı.

AKP İLÇE BAŞKANLIĞI DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın da "Sancaktepe’de faaliyet gösteren Hiranur Vakfı’nı ziyaret ettik. Yaptıkları hizmetler için teşekkür ettik" paylaşımı ortaya çıktı.

Vakfın, AKP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticileriyle de el ele çekilmiş görüntüleri bulunuyor.

Vakfa ziyaret gerçekleştiren ilçe başkanlığı, 2019'da söz konusu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'nin istismar ettiği; H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Mağdur H.K.G'nin 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği; şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı.

Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu istismarın babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.

Dilekçede yer alan ifadelere göre, 17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı. H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

"18 OLMASI YETERLİYDİ..."

Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalara H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi.

H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığı'ndan istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastanede doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

KONUŞMALAR KAYIT ALTINDA

H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

BUNU DA OKUYABİLİRSİNİZ