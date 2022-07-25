AYM’den basın açıklamalarına hak ve özgürlük vurgusu

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı belediyelere kayyum atanması nedeniyle HDP tarafından düzenlenen ancak valilik tarafından yasaklanan basın açıklamalarına katıldığı gerekçesiyle para cezası verilen altı kişinin başvurusunu karara bağladı.

AYM’nin kararına göre, İçişleri Bakanlığı’nın Ağustos 2019’da Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum ataması üzerine HDP Adana İl Başkanlığı eylem kararı aldı. Aynı gün Adana Valiliği ise 15 gün süre ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı. Buna karşın düzenlenen çeşitli tarihlerdeki eylemlere katılan altı kişiye, Kabahatlar Yasası uyarınca idari para cezası verdi. Cezaya itirazların reddedilmesi üzerine altı kişi, AYM’ye ayrı ayrı başvurdu. Başvuruları, içeriklerinin aynı olması nedeniyle birleştiren AYM, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti.

"YETERLİ OLAMAZ"

Demokratik toplumda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının önemine ve barışçıl toplanma hakkına işaret edilen kararda, “AYM, usulüne uygun olarak verilmiş bir emre aykırı bir davranışın varlığını tek başına temel hak ve özgürlüklere müdahale için yeterli kabul edemez” denildi. Ayrıca, “Barışçıl bir gösteri veya basın açıklaması nedeniyle ilke olarak cezai bir yaptırım uygulanmaması gerekir. Polis tutanaklarında ve hâkimlik kararlarında söz konusu basın açıklamalarının kamu düzenini bozduğu ya da bu yönde ciddi bir tehlike doğurduğu yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Sırf toplumsal bir memnuniyetsizliğin varlığı, temel hakların engellenmesi için yeterli bir gerekçe olarak kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.