Anayasa Mahkemesi'nden Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:37

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçilmeden önce terör örgütü MLKP'nin bir üyesinin mezarı başında yapılan anmaya katılan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ve hakkında yargılamaya devam edilmesiyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuruyla ilgili kararını verdi.

AYM Yüksekdağ’ın, milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının devam etmesi ve buradan çıkan mahkumiyet kararı nedeniyle vekilliğinin düşürülmesine dair "hak ihlali" olduğu hükmünü verdi.

Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının sürmesini yasama dokunulmazlığı ihlali olarak değerlendiren AYM, Yüksekdağı’ın seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiği hükmüne vardı.

AYM Yüksekdağ'ın yeniden yargılama talebini reddederken, Yüksekdağ’ın düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi.

AYM, ihlaller nedeniyle Yüksekdağ’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine, Yüksekdağ’ın maddi kaybına dair belge sunmaması nedeniyle maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Figen Yüksekdağ'la ilgili hak ihlali kararının ardından HDP'den bir açıklama geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "AYM, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ’ın dokunulmazlığının kaldırılarak vekilliğinin düşürülmesini “seçilme hakkı ihlali” olarak değerlendirdi. Yüksekdağ ve tüm seçilmişlerimizin gasp edilen hak ve özgürlüklerine kavuşması için adalet mücadelemizi yükselteceğiz" denildi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de Twitter hesabından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Adalet Bakanlığı'na ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrıda bulunarak "AYM’nin Figen Yüksekdağ kararı gereği, hukuk dışı yargılamaların tüm sonuçları ortadan kaldırılmalıdır" çağrısı yaptı.