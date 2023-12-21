AYM’den Can Atalay için ikinci ihlal kararı: Erkan Baş o ayrıntıya dikkat çekti

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:41

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:42

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci bireysel başvuruyu inceleyerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlaline ve hükmetmiş, ayrıca Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.

AYM, ihlale ilişkin kısa karar yazımını da tamamladı. Buna göre, Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, konuya yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Baş, şunları yazdı:

“Can Atalay kararı ile ilgili yazılanlar nedeniyle bir ayrıntıyı not düşmek istiyorum. Bize ulaşan kısa karara göre ilk ihlal kararının uygulanmaması sebebiyle “bireysel başvuru hakkının” ihlali ile tahliye kararı OYBİRLİĞİYLE alınmış. AYM, “13. ACM’de yeniden yargılama yapılmalı, infaz durmalı, tahliye sağlanmalı, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmeli” diyor.”