İkinci hak ihlali kararı sonrası TİP’ten ‘Can Atalay’ açıklaması: ‘Derhal serbest bırakılmalı’

Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:33

Güncelleme: 21.12.2023 - 15:39

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdi.

Türkiye İşçi Partisi söz konusu karar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Anayasa Mahkemesi, Hatay milletvekilimiz Can Atalay’ın başvurusu hakkında “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının” ikinci kez ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetti. Bu kararın anlamı Can Atalay’ın milletvekili olarak Silivri Cezaevinde 221 gündür tutuklu ya da hükümlü olarak değil siyasi esir olarak tutulduğunun tescillenmesidir.

Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şimdi yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak Can Atalay’ın serbest bırakılmasıdır.

Başta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakimleri olmak üzere tüm yargı mensuplarına, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır.”

"MAHKEMELER SARAY'A DEĞİL, HALK HİZMET ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR"

TİP lideri Erkan Baş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AYM bir kez daha Can Atalay'ın tutsak edilmesini anayasaya ve hukuka aykırı olarak değerlendirmişken bir alt mahkemenin partimizin Hatay milletvekilini derhal tahliye etmek dışında alacağı hiçbir karar hukuka uygun değildir.

Talimatla çalışanları bir kez daha uyarıyoruz: Hukuk sözünü söylemiştir, size uygulamak düşer. Mahkemeler Saray'a değil, halka hizmet etmekle yükümlüdür! Derhal milletvekilimizi, halkın milletvekilini serbest bırakın!"