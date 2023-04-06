AYM'den 'TRT'de bildiri' kararına başkan muhalif kaldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı bildirilerinin TRT tarafından yayımlanmasını düzenleyen hükmün iptal istemini oyçokluğuyla reddetti. Karara muhalif kalan AYM Başkanı Zühtü Arslan, TRT’nin tarafsız ve özerk olması gerektiğini vurgularken, cumhurbaşkanının artık partili olabildiğine dikkat çekerek, “CBK hükmünü, özerklik ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değil. TRT yayınlarına yönelik tarafsızlık ilkesini zedeleyebilir” dedi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
AYM'den 'TRT'de bildiri' kararına başkan muhalif kaldı
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AYM, 2018’de çıkarılan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde (CBK) yer alan ve TRT’yi, Cumhurbaşkanlığı bildirilerini yayımlamakla yükümlü kılan düzenlemenin iptal istemini oyçokluğuyla reddetti.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın arasında olduğu 5 isim, karara muhalif kaldı. Kararda, “Belge kapsamının Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmesi gerekeceği açık. Yayın sıklığı ve yayın süreci konusunda ise herhangi bir düzenleme öngörülmemiş, bu hususlarda karar verme yetkisi TRT’ye bırakılmıştır. TRT’nin tarafsızlığını öngören anayasal hükme aykırı bir yönü bulunmamaktadır” denildi. 

TARAFSIZLIK VURGUSU

Başkan Arslan, karşı oy gerekçesinde, TRT’nin tarafsız ve özerk olması gerektiğini vurguladı. Arslan cumhurbaşkanının artık partili olabildiğine dikkat çekerek “CBK hükmünü, özerklik ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değil. TRT yayınlarına yönelik tarafsızlık ilkesini zedeleyebilir” dedi.

AYM üyesi Engin Yıldırım da “Kural, Cumhurbaşkanlığı’nın tamamen günlük siyasetle bağlantılı ve ilgili olabilecek bildirileri bakımından herhangi bir sınırlama getirmemektedir” derken bu durumun TRT’nin tarafsızlığı ve yayınlarının tarafsızlığını düzenleyen anayasa hükmüyle bağdaşmadığını kaydetti.



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