AYM, mitinge izin verilmemesini ‘hak ihlali’ saydı!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 21:08

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 21:08

Anayasa Mahkemesi’nin kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre Atalay’ın da arasında bulunduğu düzenleme kurulu, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki İskele Meydanı’nda 28 Aralık 2014’te ‘Marmara kent ve doğa mitingi’ için valiliğe başvurdu.

Valilik, Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanlarını işaret etti, mitinge izin vermedi. Karar mahkemeye taşındı. İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma talebini reddettiği kararı, Danıştay 10’uncu Dairesi tarafından onandı.

Dosyayı inceleyen AYM heyeti, 19 Ocak tarihinde kararını açıkladı. Kararda, Anayasa’nın 34’üncü maddesindeki gösteri hakkı vurgulandı.

AYM şunları kaydetti:

“Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir”

Kararda ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği’ belirtildi. İrfan Fidan ve Muhterem İnce ise karara karşı çıktı. Karar, ‘ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik yeniden yargılama yapılmak üzere’ İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’ne gönderildi.