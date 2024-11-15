AYM'nin kararı 9 ay sonra Resmi Gazete'de: CHP'den 'Ekrem İmamoğlu' çağrısı
Anayasa Mahkemesi'nin yargılama sırasında heyet değişikliğinin adil yargılanma hakkı ihlali oluşturduğuna dair 15 Şubat 2024 tarihinde verdiği karar 9 ay gecikmeyle 15 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. CHP'li Emir, "Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava başta olmak üzere sadece dosya okunarak verilen tüm kararlar için uygulanarak, adil yargılanma derhal sağlanmalıdır" dedi.
Anayasa Mahkemesi, yargılama sırasında heyet değişikliğinin adil yargılanma hakkı ihlali oluşturduğuna karar verdi.
15 Şubat 2024 tarihinde verilen karar, 9 ay gecikmeyle 15 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı anımsatarak, "İmamoğlu’na yönelik Ahmak Davası’nda hem ilk derece mahkemesinde hem de istinaf aşamasında heyet değiştirilmişti" ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi, yargılama sırasında heyet değişikliğinin adil yargılanma hakkı ihlali oluşturduğuna karar verdi.— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) November 15, 2024
İmamoğlu’na yönelik Ahmak Davası’nda hem ilk derece mahkemesinde hem de istinaf aşamasında heyet değiştirilmişti.
15 Şubat 2024 tarihinde verilen karar, 9 ay… pic.twitter.com/cTGxDeWptX
'İMAMOĞLU' ÇAĞRISI
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava başta olmak üzere sadece dosya okunarak verilen tüm kararlar için uygulanarak, adil yargılanma derhal sağlanmalıdır!" çağrısı yaptı.
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