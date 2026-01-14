Aynı gerekçe, aynı sonuç: Saraçhane davasında dördüncü duruşmada da karar çıkmadı!

139 sanıklı Saraçhane davasının bugün görülen dördüncü duruşmasında da karar çıkmadı.

Aylardır bilirkişi raporu ve belge eksikliği gerekçesiyle ertelenen dosyada, mahkeme bir kez daha eksiklerin giderilmesini isteyerek duruşmayı 30 Mart’a erteledi.

“2911 sayılı Kanun’a aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ve polisin dağılma ihtarına uymamak” suçlamasıyla haklarında dava açılan ve aralarında eski CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu sanıklar bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha hâkim karşısına çıktı.

“BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BEKLENİLMESİNE GEREK YOK”

Sanık avukatları, dosyada suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek bilirkişi raporu beklenmeksizin derhal beraat talebinde bulundu. Savunmalarda, yargılamanın aylardır aynı gerekçeyle sürüncemede bırakıldığına dikkat çekildi.

SAVCILIKTAN BERAAT TALEBİNE “RET”

Savcılık ise taleplerin reddini isteyerek eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme, daha önce de gerekçe gösterilen bilirkişi raporunun henüz dosyaya girmemiş olması nedeniyle beraat taleplerini reddetti.

Ara kararında; dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine, bilirkişi raporu sunulduktan sonra taraflara beyanda bulunmaları için süre verilmesine, sanıkların cep telefonlarına ait HTS baz kayıtlarının incelenmesine, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nden müzekkereyle yeni bilgi ve belgelerin istenmesine karar verdi.

Mahkeme, tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bir sonraki duruşmanın 30 Mart 2026 tarihinde yapılmasına hükmetti.

Böylece Saraçhane davasında dördüncü duruşmada da karar çıkmamış, dosya bir kez daha belge ve rapor eksikliği gerekçesiyle ertelenmiş oldu.