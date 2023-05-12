Ayrıntılı veriler, anlık sonuçlar... 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhuriyet.com.tr’de!
Bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti, 14 Mayıs'ta, 100 yılın en kritik seçimlerinden birine gidiyor. cumhuriyet.com.tr, 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği bu tarihi günü takipçilerine anbean aktaracak. Okurlarımız cumhuriyet.com.tr'de ANKA Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'nın anlık verilerini tercihli olarak takip edebilecek. Seçim 2023'e dair 'son dakika' haberleri, derinlikli analizler ve isabetli tahminler Cumhuriyet Dijital'de...
21 yıldır AKP iktidarları altında bulunan Türkiye Cumhuriyeti, 14 Mayıs'ta tarihinin en kritik seçimlerinden birine hazırlanıyor.
Türkiye'nin en köklü gazetesi Cumhuriyet, internet sitesi Cumhuriyet.com.tr ile seçim günü doğru ve hızlı haber kaynağı olarak okurlarının karşısında olacak.
Cumhuriyet okurları, seçim sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhuriyet.com.tr'de öğrenmeye başlayacak.
ANKA Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'nın anlık olarak geçtiği veriler, Cumhuriyet.com.tr'de il il, ilçe ilçe ayrıntılı olarak yer alacak.
Cumhuriyet.com.tr'nin seçim takip sistemiyle okurlarımız, herhangi bir ille ilgili seçim sonuçlarına bu yerleşim yeriyle ilgili sayfasını seçerek anlık olarak erişebilecek.
Yasakların kaldırılmasıyla birlikte seçim sonuçları, Cumhuriyet.com.tr'den ayrıca mobil araçlarla da takip edilebilecek.
Cumhuriyet.com.tr'nin sosyal medya sayfaları da seçim gündemiyle ilgili haberlerin yanı sıra seçim sonuçlarının okurlarımıza ulaştırıldığı diğer araçlar olacak.
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