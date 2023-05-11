KONDA anketi AKP'yi kızdırdı: 'İtibarlarını bile riske atıyorlar'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:50

Güncelleme: 11.05.2023 - 13:50

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin son anketinin sonuçlarını paylaştı.

6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiren ankette 35 ilde, 3 bin 480 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

Buna göre Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

KONDA'nın anketi AKP yönetiminin tepkisine yol açtı. AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, anketin gerçeği yansıtmadığını savunup şirketin "itibarını riske attığını" öne sürdü.

Ayvalı'nın paylaşımı şöyle:

"Sonuçların böyle olmadığını KONDA da biliyor. Şu an bilimin ne söylediğiyle ya da etik olan ile ilgilenmiyorlar.

Son 3 gün “kazanıyoruz” algısının her şeyden önemli olduğunu düşündükleri için itibarlarını bile riske atıyorlar.

14 Mayıs’ta tüm bu hesaplar deşifre olacak."