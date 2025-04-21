Ayşe Barım'ın avukatından kritik açıklama: 'Tutukluluk hali yaşamsal risk yaratıyor'
Gezi Parkı soruşturması kapsamında 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım’ın avukatı Cumhuriyet’e konuştu. Barım’ın sağlık sorunlarına dikkat çekti.
Televizyon dünyasında tekelleşme yaptığı iddia edilen ve ’Gezi Parkı soruşturması kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla Silivri’deki Marmara Cezaevinde yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, önceki gün kardeşiyle görüşmesi sırasında fenalaştı.
Barım’a cezaevinde müdahale edildi.
‘SEVK KARARI VAR’
Barım’ın son durumunu Cumhuriyet’e anlatan Avukat Deniz Ketenci şunları söyledi:
"Barım normalde Nisan ayında açık kalp ameliyatı olacaktı. Beyninde anevrizma var. Uyku apnesi var. Nefes darlığı yaşıyor. Stres tüm sorunları tetikleyen bir unsur. İçerideyken de 3-4 kez bu sorunlar nedeniyle tıbbi destek aldı. Cezaevi doktorunun
tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesi yönünde henüz işleme alınmayan kararı var. Ayşe Barım için tutukluluk hali başlı başına yaşamsal risk demek. Geçmişte raporları sunmuş ve başvuruda bulunmuş olsak da yeni bir başvuruda daha bulunacağız.”
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