Menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti: Yılmaz Tunç'tan açıklama

Menajer Ayşe Barım'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti ancak bu iddialar yalanlandı. Barım'ın tansiyonun yükseldiği ve odasında dinlendiği öğrenildi.

Menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti: Yılmaz Tunç'tan açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 20:43

Menajer Ayşe Barım'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Ancak, Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırılmadığı, tansiyonun yükseldiği ve odasında dinlendiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Candaş Tolga Işık'a aktardığına göre; cezaevi personellerinin Ayşe Barım'a, tansiyonunun yükselmesinin ardından ileri tetkikler için hastaneye sevkini önerdiğini ancak Barım'ın bunu reddettiği belirtildi.


Etiketler: #Ayşe Barım #Hastane #silivri

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