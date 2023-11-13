Aytun Çıray istifaların ardından Cumhuriyet'e konuştu! 'Tayyip beyin önünü açan tutum...'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:32

Güncelleme: 13.11.2023 - 17:32

İYİ Parti’de genel seçimlerin ardından başlayan istifalar devam ediyor. İYİ Parti’de GİK üyesi Bahadır Erdem ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz geçtiğimiz hafta partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün ise Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale istifasını bildirdi. Kale'nin istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği istifa ediyorum."

"ZAMAN BENİ HAKLI ÇIKARDI"

Kendisi de 6 Haziran'da İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti eski Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyük bir emekle kurduğumuz İYİ Parti'nin düşürüldüğü bu durum beni derinden yaralıyor. Keşke bu olumsuzlukla hiç yaşanmasaydı. İYİ Parti’nin fedakâr tabanını ve seçmenlerini tenzih ederek şunu söyleyebilirim; İYİ Parti’de yönetimin yanlış ve hatalarının sonucu yaşanıyor. Seçim öncesinde ve sonrasında yaptığım eleştiri ve uyarılar konusunda ne yazık ki zaman beni haklı çıkardı. Benim İYİ Parti’den ayrılışım ilkesel nedenlerle idi. Temel itirazım Parti’nin bir merkez partisi olma hedefini kaybetmiş olmasına ve cumhurbaşkanlığı seçim sürecini kötü yönetilmesine oldu. Ama son anda ortaya çıkan ve listelere konulan FETÖ ile ilişkilendirilebilecek bazı şahsiyetler ve partide hiç emeği olmayan isimler kararımı kesinleştirdi. Bu nedenle aday olmaktan vazgeçtim. "

"İSTİFALARIN ARKASI GELECEK"

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin eski partisini eleştiren Çıray, "Sayın Akşener'in yeni anayasa konusunda Tayyip beyin önünü açan tutumunu eleştiriyorum. Şimdiye dek net bir tavır konulmalı ve en baştan reddetmeliydi. İstifaların bir kısmı ilkesel bazda, bir kısmı da başka anlamlar içeriyor. Sayın Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz'ın istifası ilkesel bazdaydı. Belli ki arkası gelecek" dedi.

"İTTİFAK YAPILSA BİLE FAYDA SAĞLAMAZ"

İYİ Parti'nin ittifak yapamayacak kadar yıprandığını belirten Çıray, "Ne yazık ki İYİ Parti o kadar yıprandı ki, bu haliyle ittifak yapılsa bile ittifak yaptığı partiye fayda sağlayacağını sanmıyorum.CHP İstanbul ve Ankara'yı kazanmakla kalmayacak, doğru adaylarla il belediye başkanı sayısını arttıracaktır. Sayın Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olması toplumda bir moral motivasyon yarattı. Sayın Özel de heyecan ve çalışma azmiyle bu sayıyı arttıracaktır" diye konuştu.