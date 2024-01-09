Ayyüce Türkeş, İYİ Parti’nin Adana adayı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Yerel seçimlere “hür ve müstakil” olarak girme kararı alan İYİ Parti, sıkı ve hararetli bir seçim çalışması sürdürüyor.

Tüm illerdeki belediye başkanlarını hızla açıklamak isteyen İYİ Parti’nin, Ankara ve İstanbul’da ise aday çıkarmakta zorlandığı iddia ediliyor.

Partinin bu illere “güçlü” aday arayışı sürerken, Ankara için adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski başdanışmanı Servet Avcı’ya parti yönetiminin sıcak bakmadığı öğrenildi.

İYİ Parti, son olarak Bursa’da Selçuk Türkoğlu, Manisa’da Gürhan Özcan, Adana’da Ayyüce Türkeş, Antalya’da Nesrin Ünal, Kayseri’de Kazım Yücel ve Samsun’da İmren Nilay Tüfekçi’yi aday gösterdiğini açıkladı.

Cumhuriyet’e konuşan partiden üst düzey bir yetkili, “İYİ Parti’nin kendini kanıtlaması, teşkilatlarda heyecan uyandırması için Ankara ve İstanbul’da ‘güçlü’ adaylar çıkarılması gerekiyor. Aday çıkarmak için aday çıkarmamalı. Tabanın ‘Çabalıyorlar’ demesi gerekli” yorumunu yaptı.

Ayrıca Ankara ve İstanbul adaylarının en sona bırakılacağı belirtildi. İYİ Parti, yerel seçim gündemiyle 13-14 Ocak’ta Antalya’da istişare kampı yapacak.

