Alparslan Türkeş Vakfı'ndan 'ikinci tur' kararı!
Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekteri Alparslan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turuna 5 gün kala, Alparslan Türkeş Vakfı seçim kararını açıkladı.
"DAVA ARKADAŞLARIMA ÇAĞRIMDIR"
Vakfın Genel Sekteri Alparslan Yılmaz, Twitter hesabından yayımladığı videoda, şunları kaydetti:
"Türk milliyetçisi dava arkadaşlarıma çağrımdır: Türk yurdu Anadolu istila altında. Türklük, Hüdapar üzerinden tartışmaya açılıyor. Ankara’nın orta yerinde Türk Milliyetçisi genç bir akademisyen torbacılara öldürttürülüyor. Mafya düzeni ülkeye hakim... Cemaatler kurumların içini boşaltıyor. Ekonomimiz yerlerde sürünüyor. İşte tam da şimdi, Türk milliyetçileri tarafımızı aydınlıktan yana seçelim. Sandığa gidip ülkemize sahip çıkalım. Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelmez, saygılarımla."
Türk Milliyetçisi Dava Arkadaşlarıma Çağrımdır:— Alparslan YILMAZ ???? (@AlparslanYlmaz) May 22, 2023
Sandığa Gidip Ülkemize Sahip Çıkalım.
Türkçülük ve Ümmetçilik Yanyana Gelemez.#çağrı #milliyetçiçağrı pic.twitter.com/AifUsbLxpx
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