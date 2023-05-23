2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Alparslan Türkeş Vakfı'ndan 'ikinci tur' kararı!

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekteri Alparslan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:15
Alparslan Türkeş Vakfı'ndan 'ikinci tur' kararı!
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turuna 5 gün kala, Alparslan Türkeş Vakfı seçim kararını açıkladı.

"DAVA ARKADAŞLARIMA ÇAĞRIMDIR"

Vakfın Genel Sekteri Alparslan Yılmaz, Twitter hesabından yayımladığı videoda, şunları kaydetti:

"Türk milliyetçisi dava arkadaşlarıma çağrımdır: Türk yurdu Anadolu istila altında. Türklük, Hüdapar üzerinden tartışmaya açılıyor. Ankara’nın orta yerinde Türk Milliyetçisi genç bir akademisyen torbacılara öldürttürülüyor. Mafya düzeni ülkeye hakim... Cemaatler kurumların içini boşaltıyor. Ekonomimiz yerlerde sürünüyor. İşte tam da şimdi, Türk milliyetçileri tarafımızı aydınlıktan yana seçelim. Sandığa gidip ülkemize sahip çıkalım. Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelmez, saygılarımla."


Alparslan Türkeş Cumhurbaşkanı Seçimi Seçim video

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