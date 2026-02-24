Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'ye: Öcalan'ın statüsü gayet bellidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sordu.

Sözlerinin devamında, "Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" dedi.

AYYÜCE TÜRKEŞ'TEN TEPKİ

Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile alıntılayan Türkeş, Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Türkeş, "öcalanın statüsü gayet net ve bellidir. kendisi 55.000 kişinin katili, hain bir teröristbaşıdır" ifadelerini kullandı.

Türkeş'in açıklaması şu şekilde:

"Çözüm: girdiği inde ecelini beklemektir. Hatırlatayım kendisi idama mahkum edildi ve sizin elinizle idamdan kurtuldu imralı da yaşıyor bu iyilik de ona yeter! Son söz: “Türkiye’ye hizmet eden imralı” diye bir cümle olamaz!! İki ayrı devletten mi bahsediyorsunuz!!!! Ne anlamsız tanımlama! O adada mahkum olan teröristbaşının da kime ve neye hizmet ettiği ortadır. Hizmet etmediği tek ülke TÜRKİYE, tek Millet de TÜRK Milleti’dir!!!"