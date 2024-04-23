Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni gelişme: İlk sınır taşı yerleştirildi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmaları kapsamında ilk sınır taşı yerleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:59
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni gelişme: İlk sınır taşı yerleştirildi
Abone Ol google-news

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam ediyor. İki ülkeden uzman grupların yaptığı yer ölçümlerin ardından koordinatların belirlenmesi ile Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk sınır taşı yerleştirildi.

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in ofisinden yapılan açıklamada, “Bugün sınır bölgesinde jeodezik ölçümlere dayalı koordinatların belirlenmesi süreci başladı. İki ülkenin uzman grupları çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır sorunlarının çözümüne ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda, varılan anlaşmalar temelinde gerçekleştirildi” dedi.

İki ülke arasında 19 Nisan’da yapılan görüşmede sınırlandırma sürecinin ilk aşaması gerçekleştirilmiş, Ermenistan işgali altında bulunan 4 köyün Azerbaycan’a geri verilmesi ve sınır belirleme çalışmalarının sürdürülmesi konusunda ön anlaşma yapılmıştı. Buna göre, Bağanis, Voskepar, Kirants, Berkaber yerleşkeleri Ermenistan’da, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan köyleri olan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli Gızılhacılı ise Azerbaycan’a geri iade edilmesi ve sınırların bu güzergahtan geçmesi konusunda ön anlaşmaya varılmıştı.


Ermenistan haberleri Azerbaycan haberleri Sınır haberleri

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması: Önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması: Önemli bir adım
Ermenistan'da 1915 tartışmaları alevlendi:

Ermenistan'da 1915 tartışmaları alevlendi: "İsimler belirlensin" çağrısı yapıldı
Rusya, Ermenistan'ı uyardı: Tehlikeli planlar için araç haline getiriliyor

Rusya, Ermenistan'ı uyardı: Tehlikeli planlar için araç haline getiriliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
CHP'li Deniz Yücel'den Erdoğan'a 'Şimşek' göndermesi: 'Yerel halka' yenildiniz'

CHP'li Deniz Yücel'den Erdoğan'a 'Şimşek' göndermesi: 'Yerel halka' yenildiniz'
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti

Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!
Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu