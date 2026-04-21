Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Aziz İhsan Aktaş'a adliyede sigara izni' iddiası: Başsavcılık açıklama yaptı

21.04.2026 10:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Silivri'de görülen 'Aziz İhsan Aktaş' davası sırasında, “kapalı alanda sigara içmesine izin verildiği” iddiaları tartışma yarattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddiaları yalanlayarak Aktaş'ın "güvenlik" gerekçesiyle merdiven boşluğunda bekletildiğini ve sigara izni verilmediğini açıkladı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş’a özel muamele yapıldığı, duruşma aralarında hakim ve savcı koridorunda bekletilerek sigara içmesine müsaade edildiği iddiaları ortaya atıldı. .

İddiayı konu alan haberlere üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 

Bir kısım haber sitesiyle sosyal medya hesaplarında; İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/364 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılaması sırasında, bu dosyanın sanıklarından A.İ.A’ın, Hakim-Cumhuriyet Savcısı koridorunda bekletilip, sigara içmesine müsaade edilerek, kendisine özel muamele yapıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınlarıyla, sanık A.İ.A’ nın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, A.İ.A nın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan Hakim-Cumhuriyet Savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

İlgili Konular: #silivri #Marmara Cezaevi #Aziz İhsan Aktaş

İlgili Haberler

Aziz İhsan Aktaş davası... CHP'li Gül Çiftci: 'Haksız tutuklamaların çocukları bu salonlarda büyüyor' CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen "Aziz İhsan Aktaş davasına verilen arada yaptığı değerlendirmede, "Bugün burada CHP'nin belediye başkanları, CHP iktidara yürüdüğü için tutuklu. Yani aslında 'siz siyaseten doğru bir yoldasınız ve biz sizin bu doğru yolunuzu bu şekliyle sizi de itibarsızlaştırarak, belediye başkanlarınızı da itibarsızlaştırarak tutukluyoruz' demek için biz bu yargılamaları görüyoru" dedi.
Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün sona erdi... Duruşmaya savunmalar damga vurdu: 'Ahmet Özer ihaleleri Kürtlere mi veriyor' sorusuna verilen 'Hayır' yanıtı iddianameye 'Evet' şeklinde girmiş! Aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu toplam 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının ilk duruşması, dördüncü ve haftanın son gününde devam etti. Davada savunma yapan tutuklu sanıklardan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik, "'Bana, ‘Ahmet Özer Kürt olduğu için ihaleleri Kürtlere mi veriyor?’ şeklinde bir soru soruldu 'hayır' olan yanıtım iddianameye 'evet' olarak geçirildi" ifadelerini kullandı.
Duruşma öncesi iki kritik karar: Aziz İhsan Aktaş ve 4 ismin hesaplarındaki bloke kaldırıldı! İddianamede “Suç örgütü lideri” olarak yer alan ve 704 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 5 ismin banka hesaplarındaki bloke kaldırıldı. Eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali ise celse arasında tahliye edildi.