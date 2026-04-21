'Aziz İhsan Aktaş'a adliyede sigara izni' iddiası: Başsavcılık açıklama yaptı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş’a özel muamele yapıldığı, duruşma aralarında hakim ve savcı koridorunda bekletilerek sigara içmesine müsaade edildiği iddiaları ortaya atıldı. .

İddiayı konu alan haberlere üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Bir kısım haber sitesiyle sosyal medya hesaplarında; İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/364 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılaması sırasında, bu dosyanın sanıklarından A.İ.A’ın, Hakim-Cumhuriyet Savcısı koridorunda bekletilip, sigara içmesine müsaade edilerek, kendisine özel muamele yapıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınlarıyla, sanık A.İ.A’ nın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, A.İ.A nın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan Hakim-Cumhuriyet Savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."