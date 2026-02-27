Aziz İhsan Aktaş davasının ilk celsesi sona erdi... Özgür Çelik: 'Çürük, içi boş ve utançla anılacak bir dava'

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” olarak bilinen davanın 27 Ocak’ta başlayan ilk celse duruşması, bugün itibarıyla sona erdi.

Aralarında CHP’li Belediye Başkanlarının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanık ile başlayan duruşmada, ikinci haftada yapılan ara değerlendirme ile Zeydan Karalar dahil 9 isim tahliye edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, davaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

''SOMUT BİR DELİL OLMADIĞINI GÖRDÜK''

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

''Yaklaşık bir aydır devam eden ve kamuoyunun Aziz İhsan Aktaş davası olarak bildiği davanın ilk duruşması bitti. Baştan sona izledik, takip ettik;

İddiaların hiçbiriyle ilgili somut bir delil olmadığını gördük.

Belediyelerin kasasından tek bir delikli kuruşun bile çıkmadığını gördük.

Başkanlarımızın hesabını veremediği hiçbir finansal işlemleri olmadığını gördük.

Başkanlarımızın “partini sat kurtul” tekliflerini ellerinin tersleriyle ittiğini, bunun için bedel ödediklerini gördük.

Bir yıldır sevdiklerinin yolunu gözleyen ailelerimizin çektiği kahrı ve buna rağmen dik duruşlarını koruyan haklılara mahsus mağrurluğu gördük.

Geçmişte de çok iyi bildiğimiz kumpas davalarıyla aynı yöntemlerin kullanıldığı bu dava da çürük, içi boş ve utançla anılacak. Bugün her bir başkanımız tahliye edilmeliydi. Suç örgütü lideri dedikleri şahıs dışarıda rahatça gezerken, bu davanın neresinde oldukları bile ortaya koyulmamış, haklarında dedikodudan hallice itirafçı beyanları dışında tek bir iddia olmayan başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın tutuklu yargılanıyor olmasını kabul etmiyoruz. Belediye Başkanlarımızı sadece seçilmiş oldukları ve iftiraya ortak olmadıkları için tuttuklarını biliyoruz. Türkiye’de demokrasi yaşasın, yargı eliyle siyaset dizayn edilmesin diye onurlarıyla barikat kuran ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan her bir başkanımızla gurur duyuyoruz. En kısa sürede hepsini o zindanlardan alacağız. CHP halktır, teslim alınamaz!''