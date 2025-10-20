'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi tamamlandı: Belediye başkanlarına hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

200 İSME 13 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Şüpheliler hakkında; “Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme”, “İhaleye Fesat Karıştırma", “Edimin İfasına Fesat Karıştırma”, "Resmi Belgede Sahtecilik”, "Özel Belgede Sahtecilik", “Rüşvet Alma”, “Rüşvet Vermek”, “Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme”, “Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Haksız Mal Edinme ve Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme” suçlarından düzenlenen iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDA 704 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede; Aziz İhsan Aktaş’a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının dosyası ise ayrıldı.

CHP’Lİ 2 MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Ayrıca iddianamede; suç örgütüne ait firmalardan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP’li Milletvekili Burhanettin Bulut’a 1 milyon dolar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla da CHP’li Milletvekili Özgür Karabat’a 5 milyon lira rüşvet verildiği ileri sürüldü. Her iki milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Ve Tic. A.Ş. ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün suçtan zarar gördüğü öne sürüldü.

İddianamede şüpheli olan bazı isimlere yöneltilen suçlamalar ise şöyle:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye "Rüşvet Almak”,

Aziz İhsan Aktaş’a “Özel Belgede Sahtecilik”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin İfasına Fesat Karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet Vermek”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Rüşvet Almak”

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Özel Belgede Sahtecilik"

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e “Rüşvet Almak”

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a “Rüşvet Almak”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a “Rüşvet Almak”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye “Rüşvet Almak”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a “Suç Örgütüne Üye Olma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Kamu Kurumlarını Dolandırıcılık”, “Rüşvet Alma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Haksız Mal Edinme”

EKREM İMAMOĞLU “SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ” OLARAK GEÇİYOR

İddianamede; “suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu” ve “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” ifadeleri yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLU, AKTAŞ SERBEST

İmamoğlu dahil iddianamedeki belediye başkanları tutuklu yargılanırken, hakkında 704 yıla kadar hapsi istenen ve iddianamede “suç örgütü lideri” olarak adı geçen Aziz İhsan Aktaş ise serbest…

İKİ GİZLİ TANIK İFADESİ YER ALDI

578 sayfalık iddianamede "Yaprak" ve "XYZ49QP" kod adlı iki gizli tanığın ifadelerine yer verildiği görüldü. İddianamesi yakında çıkması beklenen İBB soruşturmasında ise Meşe, Ladin, Çınar, Doğan (1.dalga) Kartal, Şahin, Rüzgar (2.dalga) ve Gürgen (4.dalga) olmak üzere şimdiye kadar 8 gizli tanık ifadesine başvurulduğu ifade tutanaklarına yansımıştı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ DE VAR

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianamede yer aldı.

AYKUT KOCAMAN DETAYI

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde eski Fenerbahçe futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'ın da ismi geçiyor. Kocaman'ın suçlamalara konu olan bir para transferinin bankaya aktarımı sırasında, soruşturmada tanık olarak yer alan iki kişinin yanında olduğu belirtilmiş.

GİZLİ TANIK: “İHALELERİ AKTAŞ BELİRLİYORDU, BELEDİYELERLE PAZARLIK USULÜ İŞ YÜRÜTÜLÜYORDU”

Gizli tanık “Yaprak”ın 15 Aralık 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeye göre, ihaleleri organize eden kişi Aziz İhsan Aktaş’tı. Belediyelerle bağlantılar ise özel araç şartnameleri ve siyasi ilişkiler üzerinden şekilleniyordu.

Gizli tanık “Yaprak”, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın, belediyelerdeki ihaleleri bizzat planlayıp yönettiğini öne sürdü. İfadeye göre Aktaş, ihalelere girecek firmaları belirliyor, teknik şartnameleri hazırlayarak işi “adrese teslim” hale getiriyordu.

Ayrıca, örgüt içinde rüşvet trafiğinin ve görev dağılımının da sistematik biçimde kurulduğu ileri sürüldü. Tanığın beyanlarına göre; Baki Nugay ihalelerin planlamasını yapıyor, Mehmet Büyükgüzel gayriresmi hesapları ve rüşvet kayıtlarını tutuyor, Ramazan Murat Aktaş Ankara’daki siyasi bağlantıları sağlıyordu. Tanık, Aktaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile temas halinde olduğunu, ihalelerden pay alan bu isimlere paraların iletildiğini de öne sürdü.

“AKTAŞ ALTIN ÇAĞINI İMAMOĞLU DÖNEMİNDE YAŞAMIŞ”

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Aziz İhsan Aktaş’ın yönetim değişikliğini “fırsat bildiği” ifadelerinin yer aldığı iddianamede, “Rotasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin çevirmiş ve 2020 yılından itibaren İETT, İsfalt, İgdaş, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşatmıştır” denildi.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ”

İddianamedeki “Suç Örgütünün Hiyerarşisi” başlıklı bölümde, “Soruşturmamıza konu suç örgütünün liderliğini Aziz İhsan Aktaş isimli şahsın, yöneticiliğini Baki Nogay isimli şahsın yaptığı anlaşılmaktadır” denildi. Ayrıca örgüt ismi iddianamede, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” olarak belirtildi.