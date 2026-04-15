'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının duruşma salonu değişti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının 21 Nisan’da başlayacak ikinci celsesi öncesinde duruşma salonuna ilişkin değişiklik yaptı.

Başsavcılık, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki yoğun yargılama takvimi ve kullanım durumu gerekçesiyle, daha önce 2 No’lu salon olarak planlanan duruşmaların 6 No’lu salonda görüleceğini İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bildirdi.

Değişikliğin, devam eden yargılamaların kapsamı ve tutuklu sayıları dikkate alınarak yapılan yeniden planlama kapsamında gerçekleştiği belirtildi.