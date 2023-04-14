Cumhuriyet yazarlarından Ali Babacan'a 'Sadullah Ergin' tepkisi: Hiç olmazsa 'hatalıydık' deyin!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:01

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:15

Kumpas davaları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin’in DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler sürüyor.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada Ergin'in bakanlık dönemine sahip çıkarak "Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler. Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir" demişti.

Babacan'ın açıklamalarına Cumhuriyet yazarları Ahmet Yavuz ve Mehmet Ali Güller'den tepki geldi.

Aynı zamanda Balyoz kumpasının mağdurlarından olan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Babacan'a şöyle seslendi:

"Sayın Babacan, aklımızla alay etmeyin! Sadullah Ergin’in sağladığı koruma şemsiyesi altında haysiyet cellatları tarafından sıfır suçla yargılanmış biri olarak yazdıklarınızı hakaret kabul ederim. Hiç olmazsa o dönemde “iktidarın politikası gereği hepimiz hatalıydık” deme erdemi gösterin!"

Mehmet Ali Güller de Babacan'a tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sadullah Ergin’in şahidi Ali Babacan, fıkra gibi…

CHP yöneticilerinin bir bölümünü aldatabilirler ama herkesi aldatamazlar. Çünkü:

“Demokratikleşme” dedikleri kumpaslardır, “reform” dedikleri 2010 referandumudur, AB düzenlemesi dedikleri de sosyal devlete son darbedir!"