Babacan’dan o soruya net yanıt: ‘Olmayacak duaya biz niye amin diyelim?’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Karar TV’de yaptığı açıklamalarda "'Reset düğmesine basılırsa, düzelmeye karar verirlerse ekonomi yönetimini devralırım mı' diyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi.

Babacan şunları söyledi:

“Biz bu ülkeyi yönetmenin tümüne talibiz. Çünkü en hazırlıklısı biziz. 500 maddelik eğitim programı yapmışız. CHP de AK Parti de getirsinler, eğitimle ilgili programlarını.

Biz orada ekonomiyi düzeltirken, eğitimde saçma sapan işler yapılacak. Düzelir mi o ekonomi, düzelmez. Eğitimi düzeltmeye çalışırken, hukukta adalette her türlü yanlış yapılacak. Olmayacak duaya biz niye amin diyelim? Ülke yönetimi bir bütün, biz bunun tümüne talibiz.”