Selçuk Bayraktar'dan 'Erdoğan yerine sizi mi hazırlıyor?' sorusuna yanıt

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TV 100'de dün akşam katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Bayraktar'a yöneltilen sorulardan biri de "'Erdoğan, yerine sizi hazırlıyor' diyorlar. Gelecekte siyasete girme planınız var mı?" şeklinde oldu.

Bayraktar bu soruya, "Bu söylediğiniz tevatürden, dedikodudan ibaret. Gördüm, haber falan da yaptılar. Uluslararası ilişkiler düzeyindeki siyasete hep ilgim oldu. Uluslararası ilişkilerle ilgili kaynakları sıkı takip ettim. Ancak benim böyle bir planım yok, ama bu yolda sonuna kadar mücadele etme planım var" yanıtını verdi.

Işık'ın "Gerekirse girerim diyorsunuz" diyerek araya girmesi üzerine de Bayraktar şöyle devam etti:

"Sonuna kadar mücadele etme planım var. Bu güne kadar türlü türlü tecrübeler yaşadık. İnişi de yaşadık çıkışı da yaşadık. Mücadele etmemiz gereken farklı farklı şeyler oldu. Şimdi sadece savunma sanayinde değil diğer sivil alanlara yayılması mücadelesi veriyoruz bu başarının."