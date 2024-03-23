Babacan'dan Erdoğan'a 'banka promosyonu' tepkisi: 'El kesesinden cömertlik...'

DEVA lideri Ali Babacan, Erdoğan'ın banka promosyonu açıklamasına "El kesesinden cömertlik" ifadeleriyle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:00
Babacan'dan Erdoğan'a 'banka promosyonu' tepkisi: 'El kesesinden cömertlik...'
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere ''güzel haber'' diyerek duyurduğu banka promosyonu açıklamasına tepki gösterdi. 

Babacan, ''Seçimlere bir hafta kala emeklilerimize verdikleri sürpriz, el kesesinden cömertlik. Bankaların kesesinden emekliye cömertlik yapmaya çalışıyorlar. Çarşıdan pazardan inanın bunları haberi yok. 10 bin TL, 12 bin TL emekli maaşıyla bu ülkede yaşamanın imkansız olduğundan bunların haberi yok'' dedi.

Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kayseri’de konuştu. 

Partisinin iftar programına katılan Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ''güzel haber'' denilerek duyurulan emeklilere banka promosyonu kararını eleştirdi. 

“BANKALARIN KESESİNDEN CÖMERTLİK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Babacan, şunları söyledi:

“En son emekliye müjdeyi duydunuz herhalde, değil mi? Bankaların promosyon rakamları artacakmış. Herhalde en az üç yıllığına emeklilere bir sözleşme imzalatacaklar, bir defalığına, artık 8 bin lira mı, 10 bin lira mı, 12 bin lira mı; bir defalığına bir ödeme yapacaklar. Onu da bankalara yaptıracaklar. Seçimlere bir hafta kala emeklilerimize verdikleri sürpriz, el kesesinden cömertlik. 

Bankaların kesesinden emekliye cömertlik yapmaya çalışıyorlar. Çarşıdan pazardan inanın bunları haberi yok. 10 bin TL, 12 bin TL emekli maaşıyla bu ülkede yaşamanın imkansız olduğundan bunların haberi yok. Umutsuz olmayacağız. Dürüst kadrolar tarafından yönetildiğinde bu ülkenin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Çözemeyeceği hiçbir kriz de yok.”


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