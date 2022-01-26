Erdoğan'dan işçilere ek zam açıklaması

26 Ocak 2022 Çarşamba, 23:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB'nin onaylanmayan projelerinden F-35'lerle ilgili görüşmelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan, işçilere yapılaca ek zammın yüzdesini açıkladı.



İŞÇİYE EK ZAM

En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıktığını söyleyen Erdoğan, "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz. 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır" diye konuştu.