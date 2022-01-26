Erdoğan'dan işçilere ek zam açıklaması
Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerin maaşlarına ek zam yapılacağını açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB'nin onaylanmayan projelerinden F-35'lerle ilgili görüşmelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan, işçilere yapılaca ek zammın yüzdesini açıkladı.
İŞÇİYE EK ZAM
En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıktığını söyleyen Erdoğan, "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz. 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gerekli düzenleme kısa sürede yapılacaktır" diye konuştu.
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Küresel çip krizi büyüyor
- The Batman'in senaristi, ilham kaynağını açıkladı
- Başbakanlık partisi: Soruşturmanın sonuçları ne olacak?
- Ünlü oyuncudan Disney'e 'Pamuk Prenses' tepkisi
- Dijital yayın platformlarının lideri belli oldu
- Babacan'dan Erdoğan'a yanıt
- Anadolu’nun insan coğrafyasından bir kesit!
- Feridun Andaç: ‘Yazmak öğretilebilir, yaratıcılık asla!’
- Hüsnü Mahalli’den ‘Ortadoğu’da Büyük Tiyatro’
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!