Son dakika | Erdoğan'dan 'Demirtaş' ve 'İmralı' açıklaması

26 Ocak 2022 Çarşamba, 23:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" demişti.



Erdoğan, NTV'de bu akşam katıldığı canlı yayında o sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"ÖCALAN'IN, DEMİRTAŞ'IN ORADAN VERDİĞİ MESAJLARDAN RAHATSIZ OLDUĞU BİR GERÇEK"

Erdoğan şunları söyledi:

"- Öcalan'ın bırakılması sözü yalan ibarettir. Onu aslında Abdullah Öcalan'a sormak lazım. Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan verdiği mesajlarından rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elabaşını bırakacak tek bir iktidar olur, o da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı başa gelirse böyle bir şey olabilir.



- HDP'nin teröristbaşı ile ilgili heykelini dikeceğiz vaadini hatırlayın. Terör örgütlerine sırtlarını yasladıklarını nasıl açık açık söylediklerini hatırlayın.



- FETÖ'cüleri serbest bırakacağız diyenler bunlar değil mi, CHP değil mi? Ama biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek.



- (Meral Akşener) Bu hanım zihnindekini ifade etmiştir. Zillet ittifakında ortağı HDP'ye verdiği sözleri aklına gelmiş olacak ki terörist başının salıverileceğini zannediyor.



- Teröre, teröriste karşı tavizsiz bir mücadele devam ederken bu hanımefendinin böyle bir iftirada bulunması siyaset değil, yalandan medet ummaktır. Hanımefendi sözlerimizi işine geldiği gibi anlıyor. Çünkü işine HDP'ye verdiği sözler geliyor.