Babacan'dan Erdoğan'ın 'Davos' eleştirisine yanıt: O tarihte öyle güçlü konuşabildiyseniz...

Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:43

Güncelleme: 25.10.2023 - 19:58

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kendisini ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu "One minute" üzerinden eleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"O gün sizinle olan siyasi parti başındaki “Arkadaş” olarak söyleyeyim:

Eğer o tarihte öyle güçlü konuşabildiyseniz sapasağlam ekonomimiz ve güçlendirmeye çalıştığımız demokrasimizden aldığımız özgüvenleydi.

Şu anki gibi “bir sarılan-bir bağıran” tutum değildi o."

O gün sizinle olan siyasi parti başındaki “Arkadaş” olarak söyleyeyim:



Eğer o tarihte öyle güçlü konuşabildiyseniz sapasağlam ekonomimiz ve güçlendirmeye çalıştığımız demokrasimizden aldığımız özgüvenleydi.



Şu anki gibi “bir sarılan-bir bağıran” tutum değildi o.@RTErdogan — Ali Babacan (@alibabacan) October 25, 2023

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda Davutoğlu ve Babacan'ı hedef almıştı. Davos'ta yaptığı 'One minute' ifadelerini anımsatan Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'ın bu çıkış sonrası "İşte şimdi yandık…" yorumunu yaptığını dile getirdi.

"Biz dimdik ayaktayız" diyen Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'a yönelik "Siz yandınız, siz hiçbir şeye yar olmadınız. Olmayacaksınız da… Yani CHP'nin koltuğuna sığınmak size hiçbir şey katmayacak" ifadelerini kullandı.