Babacan'dan Erdoğan'ın 'Davos' eleştirisine yanıt: O tarihte öyle güçlü konuşabildiyseniz...
DEVA lideri Babacan, partisinin grup toplantısında kendisini ve Davutoğlu'nu 'Davos' üzerinden hedef alan Erdoğan'a yanıt verdi. Erdoğan'ın o dönemde güçlü konuşmasının 'sağlam ekonomi' ve 'güçlü demokrasi' olduğunu savunan Babacan, "Şu anki gibi “bir sarılan-bir bağıran” tutum değildi o" ifadesini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kendisini ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu "One minute" üzerinden eleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan şu ifadeleri kullandı:
"O gün sizinle olan siyasi parti başındaki “Arkadaş” olarak söyleyeyim:
Eğer o tarihte öyle güçlü konuşabildiyseniz sapasağlam ekonomimiz ve güçlendirmeye çalıştığımız demokrasimizden aldığımız özgüvenleydi.
Şu anki gibi “bir sarılan-bir bağıran” tutum değildi o."
O gün sizinle olan siyasi parti başındaki “Arkadaş” olarak söyleyeyim:— Ali Babacan (@alibabacan) October 25, 2023
Eğer o tarihte öyle güçlü konuşabildiyseniz sapasağlam ekonomimiz ve güçlendirmeye çalıştığımız demokrasimizden aldığımız özgüvenleydi.
Şu anki gibi “bir sarılan-bir bağıran” tutum değildi o.@RTErdogan
NE OLMUŞTU?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda Davutoğlu ve Babacan'ı hedef almıştı. Davos'ta yaptığı 'One minute' ifadelerini anımsatan Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'ın bu çıkış sonrası "İşte şimdi yandık…" yorumunu yaptığını dile getirdi.
"Biz dimdik ayaktayız" diyen Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'a yönelik "Siz yandınız, siz hiçbir şeye yar olmadınız. Olmayacaksınız da… Yani CHP'nin koltuğuna sığınmak size hiçbir şey katmayacak" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!