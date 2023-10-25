Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Saray'da kabul etti.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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