Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:20
Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Saray'da kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. 


İlgili Haberler

Yerlikaya'nın soruşturma izni verdiği belediye başkanı Erdoğan'la görüştü

Yerlikaya'nın soruşturma izni verdiği belediye başkanı Erdoğan'la görüştü
TKH'den Erdoğan'a: NATO ile işbirliği yapanlar, BOP'un eşbaşkanı olanlar İsrail'e karşı çıkamaz!

TKH'den Erdoğan'a: NATO ile işbirliği yapanlar, BOP'un eşbaşkanı olanlar İsrail'e karşı çıkamaz!
İsrail'den Erdoğan'a yanıt: 'Gerçekleri değiştirmeyecek'

İsrail'den Erdoğan'a yanıt: 'Gerçekleri değiştirmeyecek'

En Çok Okunan Haberler