Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:20

Güncelleme: 25.10.2023 - 19:21

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Saray'da kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.