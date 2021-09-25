Babası Gökçek'le gözaltına alınmıştı: 11 yılda 31 ihale
Babası, Melih Gökçek’le birlikte 1998 yılında gözaltına alınan eski AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın şirketi, kamudan son 11 yılda tam 31 ayrı ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli ise 804 milyon TL’yi buluyor.
Eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın ortağı ve kurucusu olduğu Soysal Mühendislik, İnşaat Şirketi, birçok kamu kurumundan milyonlarca lira değerinde ihale aldı.
Mallı’nın şirketi, 2011 ile 2021 yıllarını kapsayan son 11 yılda kamudan tam 31 ayrı ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli ise tam 804 milyon TL’yi buluyor. Şirketin ihale aldığı kamu kurumları arasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A. Ş. (BOTAŞ) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birçok kamu kurumu ile belediye yer alıyor.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 6 Ocak 2020 tarihli sayısında yer alan bilgiye göre, Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi’nin sermayesi 20 milyon TL olarak belirlendi. Şirketin ortakları Muhammed Hafız Osman Mallı, Salih Mehmet Mallı, İsa Mallı ve 25’inci dönem AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’dan oluşuyor.
SURİYE İHALESİ DE MALLI’NIN ŞİRKETİNE
Mallı’nın ortağı olduğu şirketin Suriye’deki içme suyu kuyularına bağlantı hatları yapımı ihalesini 43 milyon TL’ye aldığı da ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2019’da Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde açılan su kuyularına bağlantı hatları yapılması için ihale yapılmıştı. İhaleyi AKP'li eski Milletvekili Mallı'nın ortağı olduğu Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi 43 milyon 829 bin TL’lik teklif vererek kazanmıştı.
ABB’DEN MİLYONLARCA LİRALIK İHALE ALMIŞLARDI
Sosyal Mühendislik Şirketi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde belediyeden de milyonlarca liralık ihale aldı. Şirket, Gökçek'in 750 milyon dolar harcadığı Ankapark’ta “Otorobot Gösteri Binasını” yaklaşık 14 milyon TL’ye yaptı. Şirket yine Gökçek döneminde “Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Spor Tesisleri’nin Yapım İşi” ihalesini aldı ve şirkete belediye kasasından 16 milyon TL ödendi. Şirket sadece Gökçek döneminde belediyeden 120 milyon TL'nin üzerinde ihale aldı.
BABASI GÖKÇEK’LE GÖZALTINA ALINDI
Şirket ortaklarından eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın babası Musa Mallı ise 1998 yılında AKP’li Melih Gökçek ile birlikte gözaltına alındı. Gökçek ve Mallı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Muradiye Vakfı'nın belediyeden aldığı ihaleler konusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den 'derin' açıklama: Uyuşturucu, yargı, bakanlık
- Son ankette AKP'ye büyük şok
- Bebeği canlı canlı mezara gömdüler!
- Meral Akşener'den çok konuşulacak adaylık açıklaması
- Erdoğan'dan 3 gün arayla iki ayrı açıklama
- Davutoğlu’dan 'seçim ittifakı' açıklaması
- MB 3 kere yazdı, 3 kere sildi
- İzmir'de yakalandı: 'Böylesini görmedik!'
- 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi
- Cumhur İttifakı'nda 17 puanlık kriz