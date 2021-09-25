Babası Gökçek'le gözaltına alınmıştı: 11 yılda 31 ihale

25 Eylül 2021 Cumartesi, 12:50

Eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın ortağı ve kurucusu olduğu Soysal Mühendislik, İnşaat Şirketi, birçok kamu kurumundan milyonlarca lira değerinde ihale aldı.

Mallı’nın şirketi, 2011 ile 2021 yıllarını kapsayan son 11 yılda kamudan tam 31 ayrı ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli ise tam 804 milyon TL’yi buluyor. Şirketin ihale aldığı kamu kurumları arasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A. Ş. (BOTAŞ) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birçok kamu kurumu ile belediye yer alıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 6 Ocak 2020 tarihli sayısında yer alan bilgiye göre, Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi’nin sermayesi 20 milyon TL olarak belirlendi. Şirketin ortakları Muhammed Hafız Osman Mallı, Salih Mehmet Mallı, İsa Mallı ve 25’inci dönem AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’dan oluşuyor.

SURİYE İHALESİ DE MALLI’NIN ŞİRKETİNE

Mallı’nın ortağı olduğu şirketin Suriye’deki içme suyu kuyularına bağlantı hatları yapımı ihalesini 43 milyon TL’ye aldığı da ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2019’da Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde açılan su kuyularına bağlantı hatları yapılması için ihale yapılmıştı. İhaleyi AKP'li eski Milletvekili Mallı'nın ortağı olduğu Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi 43 milyon 829 bin TL’lik teklif vererek kazanmıştı.

ABB’DEN MİLYONLARCA LİRALIK İHALE ALMIŞLARDI

Sosyal Mühendislik Şirketi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde belediyeden de milyonlarca liralık ihale aldı. Şirket, Gökçek'in 750 milyon dolar harcadığı Ankapark’ta “Otorobot Gösteri Binasını” yaklaşık 14 milyon TL’ye yaptı. Şirket yine Gökçek döneminde “Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Spor Tesisleri’nin Yapım İşi” ihalesini aldı ve şirkete belediye kasasından 16 milyon TL ödendi. Şirket sadece Gökçek döneminde belediyeden 120 milyon TL'nin üzerinde ihale aldı.

BABASI GÖKÇEK’LE GÖZALTINA ALINDI

Şirket ortaklarından eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın babası Musa Mallı ise 1998 yılında AKP’li Melih Gökçek ile birlikte gözaltına alındı. Gökçek ve Mallı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Muradiye Vakfı'nın belediyeden aldığı ihaleler konusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı.