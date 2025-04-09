Babasının ve eşinin evi aranmıştı... İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'Ailemizi taciz etmeyi bırakın!'

Yayınlanma: 09.04.2025 - 13:49

Güncelleme: 09.04.2025 - 13:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde bulunan yazlık evinde, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.

'AVUKAT OLMADAN EV ARAMAK İSTEDİLER'

İmamoğlu’nun babası ve eşinin evlerine yapılan baskına dair Cumhuriyet'e konuşan CHP lideri Özgür Özel, yaşananları böyle anlatmıştı:

"Ekrem Beyin babasının ve eşinin Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aile fertlerinin evlerinin aranmasına sert tepki gösterdi.

"Ailemizi taciz etmeyi bırakın" diyen İmamoğlu, "Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor" dedi.

İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Ailemizi taciz etmeyi bırakın.

Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor.

Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız. Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz.

Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor.

Ama aile kutsalımızı çiğniyorsunuz. İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz.

Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı.

Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan.

Mert olun!

Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum;

Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor?

Böyle bir zulmün Türk’ün örfünde, ananesinde yeri var mı?

Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere?

Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben MERT olmayı ondan HASAN İMAMOĞLU’ndan öğrendim.

İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun."