Yozgatlı köylülere kesilen 'İmamoğlu' cezasını Özgür Özel ödeyecek

Yayınlanma: 09.04.2025 - 13:38

Güncelleme: 09.04.2025 - 13:39

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemler kapsamında yüzlerce aracın katıldığı konvoy oluşturuldu.

2 Nisan’da Kazankaya köyünde toplananlara, bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Tarım araçlarını da traktörlerine bağlayan çiftçiler, klakson çalarak tepkilerini gösterdi.

Konvoy, Aydıncık Kaymakamlığı önüne kadar ilerledi. Burada toplanan grup, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

6 Nisan’da ise aynı amaçla yeniden bir araya gelen çiftçilerin Kazankaya’dan Aydıncık merkezine gitmelerine jandarma izin vermedi.

CHP ilçe teşkilatının düzenlediği miting, engellemelere rağmen ilçe merkezinde gerçekleştirildi.

O CEZAYI ÖZGÜR ÖZEL ÖDEYECEK

8 Nisan’da ise traktörlü protestoya katılan 10 çiftçiye, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 993’er lira idari para cezası kesildi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, köylülere kesilen para cezasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ödeceğini açıkladı.

Yaşar şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için yaptıkları eylemde jandarmamızı karşımızda bulduk. Jandarmamız eylemci çiftçilerimizi ablukaya aldılar, yürütmediler. Aynı zamanda o traktörlere, traktörleriyle gelen çiftçilere, bu çiftçilere hem çiftçileri, traktörleri yürütmediler.

Hem de traktörlere düzensiz park cezası. Bir kısım cezayı yazan Aydıncık İlçe Jandarma, bir kısmını da Çekerek İlçe Jandarma. İki ilçenin jandarması bir araya gelip, bu çiftçilerimize düzensiz park cezası. 993'er lira düzensiz park Hem traktörleri yürütmüyorlar hem de o traktörlere düzensiz park cezası. Yaklaşık şu anda elimize gelen cezalar şu anda 25 civarında. Ama daha duyduğuma göre daha gelecekler var. Yaklaşık 30-40 arası bir çiftçimize öyle bir şey ki ilginç değerli arkadaşlarım. Saat 12:45, 12:46. Yani 1 dakika içerisinde 30-40 traktöre düzensiz park cezası.

Bu nasıl bir ayarlanır, nasıl bir yazılır, nasıl bir becerilir? Anlamış değiliz. Dolayısıyla bugün biraz önce Sayın Genel Başkanım Özgür Özel aradı. Dedi ki: 'Bu çiftçilere kesilen cezayı ben ödeyeceğim' dedi. Ben buradan Sayın Genel Başkanıma yürekten çiftçilerimiz ve ilimiz adına teşekkür ediyorum."