Bağcıoğlu'ndan diploma skandalı için 'TSK' uyarısı: Subay ve astsubayların diplomalarının gerçekliği acilen kontrol edilmeli

8.08.2025 10:08:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ''sahte diploma ve dijital imza'' skandalına ilişkin geçmişte FETÖ yapılanmasının benzer yollarla TSK ve diğer devlet kademelerine sızdığını hatırlatarak, ''Bugün ortaya çıkan bu dijital sahtekârlıklar, yarının güvenlik krizlerine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yalnızca idari değil, stratejik bir müdahale gereklidir. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra TSK dış kaynaklı olarak temin edilen subay ve astsubayların diplomalarının gerçekliği, acilen ve titizlikle kontrol edilmelidir. Geçmişte FETÖ militanlarının sınav sorularını elde ederek TSK ve diğer kritik kurumlara sızmaları neticesinde yaşanan milli güvenlik sorunları hâlâ hafızalardadır'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son günlerde kamuoyuna yansıyan ''sahte diploma ve dijital imza'' skandalına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelerin sadece bir sahtekârlık vakası değil, aynı zamanda devletin kritik kurumlarında büyük bir güvenlik zaafiyeti oluşturduğunu belirten Bağcıoğlu, özellikle TSK yapılan personel alımlarında yaşanabilecek risklere dikkati çekti.

Bağcıoğlu, geçmişte FETÖ yapılanmasının benzer yollarla devlet kademelerine sızıldığına işaret ederek, ''Bugün ortaya çıkan bu dijital sahtekârlıklar, yarının güvenlik krizlerine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yalnızca idari değil, stratejik bir müdahale gereklidir” dedi. TSK’nin liyakat esaslı yapısının korunması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, ilgili makamları acilen harekete geçmeye, dijital altyapının güvenliğini artırmaya ve kapsamlı bir soruşturma başlatmaya çağırdı.

"TSK VE DİĞER KRİTİK KURUMLARA SIZMALAR YAŞANMASI HÂLÂ HAFIZALARDADIR"

Bağcıoğlu, son günlerde ortaya çıkan diploma sahtekarlığı ve dijital imzaların kötüye kullanılarak sahte diploma, akademik unvan ve resmi belgeler üretildiğine dair iddiaların ülkedeki kritik sistemlerinin güvenilirliği konusunda ciddi endişeler yarattığını söyledi. Bunun skandal olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, "Yalnızca bir güven ihlali değil, aynı zamanda Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir. Bu durum, dijital altyapımızdaki zafiyetlerin vahametini gözler önüne sermekte; eğitim ve idari kurumlarımızın güvenilirliğini zedelemekle kalmayıp, kamu güvenliği açısından da ciddi riskler oluşturmaktadır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra TSK dış kaynaklı olarak temin edilen subay ve astsubayların diplomalarının gerçekliği, acilen ve titizlikle kontrol edilmelidir. Geçmişte FETÖ militanlarının sınav sorularını elde ederek TSK ve diğer kritik kurumlara sızmaları neticesinde yaşanan milli güvenlik sorunları hala hafızalardadır" dedi.

Sahte diplomalarla TSK’ye sızabilecek kişilerin, liyakat eksikliğinin ötesinde, ciddi güvenlik açıkları oluşturarak ordunun disiplin, güvenilirlik ve harekat etkinliğini de tehdit edebileceğine dikkati çeken Yankı Bağcıoğlu, ''Bu bağlamda, ilgili makamları diploma sahtekarlığına ve dijital güvenlik zafiyetlerine karşı kapsamlı bir soruşturma başlatmaya, TSK personel alımlarında daha sıkı denetim mekanizmaları oluşturmaya ve dijital sistemlerin güvenliğini güçlendirmeye çağırıyoruz. Ülkemizin güvenliği, TSK’nin liyakat esaslı yapısı ve devletimizin bekası için atılacak adımlar, bu tehditleri ortadan kaldırmada hayati önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

