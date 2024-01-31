Bağımsız aday olacağı iddia edilmişti: Gökmen Ulu'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:04

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:07

Duayen gazeteci Uğur Dündar, CHP'den aday gösterilmeyen gazeteci Gökmen Ulu'nun Dikili Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olabileceğini yazmıştı.

Gökmen Ulu'nun, CHP'den İzmir Dikili Belediye Başkan adaylığı için başvuru yaptığını hatırlatan Dündar, Ulu'nun Dikili adayları arasında anket yapılmasını istediğini ve açık ara birinci çıkmadığı takdirde çekileceğini söylediğini aktarmıştı.

CHP'nin Gökmen Ulu'yu PM'den oylatmamasını ve mevcut başkan Adil Kırgöz'ü tekrar aday göstermesini eleştiren Uğur Dündar, "Parti yönetimi, ahbap çavuş ilişkisine ve lobiciliğe dayalı bir tercihle mevcut müteahhit başkanı yeniden aday gösterdi" demişti.

Uğur Dündar, bu tercihin değişmemesi halinde Gökmen UIu'nun bağımsız aday olabileceğini ifade etmişti.

ULU'DAN 'ADAYLIK' İDDİALARINA YANIT

Söz konusu iddialara ilişkin Ulu'dan açıklama geldi.

Ulu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladı olarak partimizin sayın genel başkanı ve karar mekanizmalarının cuma günü gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantılarında, halkımızın çağrılarını dikkate alarak Dikili hakkında tekraren değerlendirme yapacaklarını umuyorum.

Kurulda tek isim yerine birlikte yer alıp oylama yapılmasının daha adaletli ve demokratik olacağını düşünüyorum ve talep ediyorum. Diğer aday adayı arkadaşlarım da aynı görüşteler.

Sayın Özgür Özel Dikili'yi iyi tanır, beni de sever. Hakkımdaki güzel sözlerini kamuoyunda da birçok defa dile getirmiştir.

Buradaki temel nokta, genel başkanımızın da başta vurguladığı gibi, halkımızın kimi istemediği ve kimi istediğidir.

Kendisine Dikili'deki gerçekliğe ulaşılması hakkında yeterli bilgilendirmede bulunulmadığı anlaşılıyor.

Sayın genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimizin, halkımızın güçlü çağrı ve tepkilerini dikkate alarak, risk analizi yaparak, sağduyu ile yeni bir değerlendirmede bulunacağını ümit ediyorum."