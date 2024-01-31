CHP İzmir Adayı Cemil Tugay ilk kez Cumhuriyet’e konuştu: 'Parti içerisinde olumlu havayı yakaladık'

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:28

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:47

CHP, sancılı bir sürecin ardından kale olarak tanımlanan İzmir'de aday tercihini mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yana kullandı. Ankara'da Genel Merkez'de yapılan görüşmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak dönen Tugay, dün İzmir İl Başkanlığı'na geldi. Burada Tugay’ı, aday belirleme sürecinde Genel Merkez'e sert eleştirilerde bulunan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu karşılarken partinin İzmirli kurmayları, ilçe adayları ve CHP örgütleriyle yapılan toplantıda seçime gidilecek yol haritası konuşuldu.

Cemil Tugay toplantıya dair bilgileri ve seçim sürecindeki yol haritasını Cumhuriyet'e anlattı. Parti içerisinde dayanışma havasının hızla toparlandığını ve seçim kampanyalarını yoldaşlıkla yürüteceklerini belirten Tugay "İzmir için başaracağız" dedi. Tugay aynı zamanda İzmir’deki Halk Bakkal gibi mevcut uygulamaları doğru bulduğunu belirterek projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

“TAHMİN EDİLENDEN UYUMLU OLACAK”

İzmir İl Başkanlığı’ndaki toplantının ardından görüştüğümüz Tugay, adaylık sürecinde açığa çıkan tartışmaların ardından havanın yumuşadığını belirtti. Tugay, yapılan ilk toplantının amacının koordinasyon sağlamak ve birlikte çalışmanın kurallarını oturtmak olduğunu aktararak şöyle konuştu:

“İlk defa bir araya gelmiş olduk. İl başkanları, il başkanı, MYK üyelerimiz... Bu toplantılara devam edeceğiz. Güzel bir hava var. Toplantıda olumluydu herkes. Uyum içerisinde çalışacağız. Dayanışma halinde süreci yürüteceğiz. Tabii ki atamalardan sonra bazı ilçelerimizde fikir ayrılıkları oluşsa da bu hızlıca hallolacak gibi görünüyor. Tahmin edilenden daha uyumlu bir seçim süreci yürütülecek.”

“HÜKÜMETİN İZMİR TUTUMU AYRIMCI”

Proje hazırlıklarının devam ettiğini ve bunu belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşacaklarını vurgulayan Tugay, hükümetin İzmir’e karşı ayrımcı politikalarını da eleştirdi. Tugay “İzmir’e merkezi hükümet tarafından ayrımcı tutum olduğunu düşünüyorum. Bakanlıklar tarafından yapılan yatırımlarda, merkezi hükümete yakın belediyelerle muhalifler arasında ayrımcılık yapıldığını görüyoruz. Ama ne olursa olsun biz her şart altında kentlerimize çok başarılı çalışmalar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir başta olmak üzere İzmir’in belediyeleri güçlü kurumlar. Bugüne kadar çoğunlukla kendi ayaklarının üzerinde durdu. Bundan sonra da devam edecek. Biz ilerleyen dönemde bütçe disipliniyle, gelirleri artırıcı ve giderleri azaltan önlemlerle çok daha fazla yatırıma kaynak ayırabileceğimizi düşünüyoruz. İzmir çok güzel bir şehir” ifadelerini kullandı.

“TRAFİK VE ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Her kentte olduğu gibi İzmir’de de belli başlı sorunlar olduğunu hatırlatan Tugay “Trafik ve ulaşım yoğunluğuyla ilgili sorunların insanları biraz daha fazla rahatsız ettiğini düşünüyorum. Bununla ilgili çok daha hızlı aksiyon alacağımız bir ulaşım planlama çalışmamız var. Çok kısa sürede ulaşımı rahatlatacak pek çok çalışmayı birden bitireceğiz. Trafikle ilgili şikayetin azalacağını düşünüyorum. Eş zamanlı olarak alt yapıyla ilgili de şu anda yapılan projeler bitirilecek, insanlar da rahatlayacak. Sorunlara karşı düzelme yolunda olan pek çok plan var. Bunlar kısa zamanda çözülecek. Diğer büyükşehirlere baktığımız zaman onlara göre İzmir daha iyi durumda.”

‘HALK BAKKAL GİBİ UYGULAMALAR ÇOĞALACAK’

Ekonomik kriz koşullarında alım gücünün giderek erimesine karşı sosyal demokrat belediyeler örnek uygulamalar gösteriyor. Halk Bakkal gibi uygulamalar alım gücü eriyen İzmirli yurttaşlar için rahatlatıcı oluyor. Sosyal demokrat belediyeciliğe devam edeceklerini belirten Tugay da son olarak “Halk Bakkal, halk ekmek, halkın kasabı gibi uygulamalar çok doğru. Bunları yaygınlaştırarak devam ettireceğiz.