Bahçeli 5 yıl sonra aynı karede: Ateş yerine 'cinayet' dosyasında adı geçen Yıldırım!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 19:59

Güncelleme: 27.05.2024 - 20:00

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşma yaptı. Bahçeli öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet haberlerini yapan basın kuruluşlarını eleştirdi.

Bahçeli, "Bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Hesaplaşacağız. Helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

5 YIL SORNA AYNI KARE FARKLI İSİMLER

Devlet Bahçeli 5 yıl önce de 27 Mayıs 2019 günü Kızılcahamam'daki anıtı ziyaret etmiş ve yine aynı kürsüden açıklama yapmıştı.

Bahçeli'nin arkasında ise o dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunan Sinan Ateş yer almıştı. Bahçeli'nin bugünkü konuşmasının arkasında ise 2020 yılında Sinan Ateş'in yerine atanan ve Ateş'in cinayet dosyasında adı geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yer aldı.

ATEŞ'İN 5 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettik. Tüm Ülkücü Şehitlerimizi rahmet ve fatihalarla anıyorum.



“ 27Mayıs ÜlkücüŞehitlerGünü “ pic.twitter.com/XevuRJfCRS — Sinan ATEŞ (@sinanates16) May 27, 2019

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair bilirkişi raporunda ise Ateş’in adresini yine Ülkü Ocakları Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım’ın istediği ortaya çıkmıştı.