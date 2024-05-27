Bahçeli 5 yıl sonra aynı karede: Ateş yerine 'cinayet' dosyasında adı geçen Yıldırım!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli'nin burada konuşma yaptığı karede 5 yıl önce Sinan Ateş'in yer almış olması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 19:59
Bahçeli 5 yıl sonra aynı karede: Ateş yerine 'cinayet' dosyasında adı geçen Yıldırım!
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşma yaptı. Bahçeli öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet haberlerini yapan basın kuruluşlarını eleştirdi.

Bahçeli, "Bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Hesaplaşacağız. Helalleşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

5 YIL SORNA AYNI KARE FARKLI İSİMLER

Devlet Bahçeli 5 yıl önce de 27 Mayıs 2019 günü Kızılcahamam'daki anıtı ziyaret etmiş ve yine aynı kürsüden açıklama yapmıştı.

Bahçeli'nin arkasında ise o dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunan Sinan Ateş yer almıştı. Bahçeli'nin bugünkü konuşmasının arkasında ise 2020 yılında Sinan Ateş'in yerine atanan ve Ateş'in cinayet dosyasında adı geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yer aldı.

ATEŞ'İN 5 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair bilirkişi raporunda ise Ateş’in adresini yine Ülkü Ocakları Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım’ın istediği ortaya çıkmıştı.


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