Sinan Ateş cinayeti: Ömer Şanlı ve Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:25

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:30

Sinan Ateş cinayetinde azmettirici olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı’nın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtlarının incelendiği ortaya çıktı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından incelenen PTS kayıtlarına, ulaşıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de işlenen Sinan Ateş cinayetinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede adı yer almayan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen "06 DB 7018" plakalı VW Passat markalı araç ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı öne sürülen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın dosyadan el çektirilen savcı Durdu Özer’in talimatıyla 10 Şubat 2023'de PTS kayıtlarının incelenmesinin talep edildiği ortaya çıktı.

Savcı Özer’in söz konusu araçlara ilişkin "araç içi görüntülerinin özellikle tespit edilerek aracı kullanan şahısların belirlenmesi, ayrıca varsa belirtilen araçların benzin istasyonları ve dinlenme tesislerindeki güvenlik kamera görüntülerinin temin ve tespiti” talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İDDİANAMEDE ADI GEÇMEMİŞTİ

PTS kayıtlarına göre, cinayetten bir gün sonra 31 Aralık 2022 tarihine ait Bolu Highway AVM’den elde edilen kamera görüntüsü çalışmalarında 00.37’de sıralarında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen 06 DB 7018 plakalı aracın Highway AVM’ye girdiği saptandı. 00.40 sıralarında ise araçtan tek başına inen şahsın Highway AVM’ye giriş yaptığına ve saat 01.06 sıralarında çıkış yaptığına ilişkin görüntü dosyaya girdi. Aracın ise saat 01.26 sıralarında Bolu ili istikametine seyir halinde olduğuna ait görüntü kaydedildi.

Öte yandan eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığı ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın da PTS kayıtları dosyaya girdi.

SAVCI ÖZER DOSYADAN EL ÇEKTİRİLDİ

Savcı Durdu Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği sırada Temmuz 2023'te Adli Tatil'e girilmesi gerekçesiyle dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Adli Tatil'in sona ermesinin ardından Eylül 2023'te soruşturma tamamen Durdu Özer'den alınmıştı.