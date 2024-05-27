CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru! MOBESE kayıtları Meclis gündeminde: Sinan Ateş iddianamesi hatırlatıldı...

Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:59

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Zeynel Emre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde MOBESE kayıtlarını gündeme taşıdı.

Emre, son yıllarda soruşturma ve yargılamalar kapsamında sık sık gündeme gelen MOBESE kayıtlarına ilişkin tartışmalara dikkat çekerek, güvenilir soruşturma ve adil yargılamalar için kayıtların hayati önemde olduğunu kaydetti.



Önergenin gerekçesinde son 8 yıllık süreçte cumhuriyet başsavcılıkları ve ceza mahkemelerine gelen dosya sayılarındaki artış oranları aktarılarak şöyle denildi:

"CEZA DOSYA SAYISINDA YÜZDE 50’LİLERİ GEÇEN ARTIŞ"

“Resmi istatistikler ülkemizde son yıllarda ceza dosyası ve yargılamalarında artış olduğuna işaret etmekte. Cumhuriyet başsavcılıklarına 2015 yılında gelen dosya sayısı (geçen yıldan devir ve yıl içinde gelen toplam dosya sayısı) 7 milyon 183 bin 711 iken, %54,6'lık artış oranı ile 2023 yılında 11 milyon 109 bin 462 olmuştur.

Aynı dönemde ceza mahkemelerine intikal eden dosya sayısı da 2 milyon 619 bin 651’den %29,3'lük artış oranı ile 3 milyon 386 bin 190’a çıkmıştır. Söz konusu yıllar itibarıyla ülke nüfusundaki artışın yüzde 8,5 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında başsavcılıklara ve ceza mahkemelerine gelen dosya sayılarının fazlalığı daha da dikkat çekmekte.”

"MOBESE KAYITLARINA İLİŞKİN GÜVEN SORUNU"

CHP’li Emre, ceza dosyası sayılarındaki aşırı artışın, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde sorunlara da yol açtığını, bu durumun çok sayıda vakada gözlemlendiğini kaydetti.

Delil niteliğindeki bilgi ve belgelerin adil yargılamaya katkı sağlayacak şekilde dosyalarda yer almadığını belirten ve son olarak silahlı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş iddianamesini örnek gösteren CHP’li Emre, “Günümüzde ceza yargılamalarında olayın mahiyetine göre kamera görüntüleri, yargılamanın seyrini önemli düzeyde etkileyen deliller arasında sayılmakta olup, özellikle Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kayıtları, hem iddiaların sübuta varması hem de ifadelerin doğrulanması açısından hususiyet ihtiva etmektedir. Buna karşın birçok soruşturma ve kovuşturma evresinde MOBESE kayıtlarına ulaşmakta sorunlar yaşanmakta; kayıtların dosyalara ya eksik ya da üzerinde oynanarak gönderildiği yönünde kuşkular gündeme gelmektedir” dedi.

"KAYITLAR ÜZERİNDEKİ KUŞKU KALDIRILMALI"

Önerge kapsamında Bakan Yerlikaya’ya yöneltilen sorular ise şöyle: