Bahçeli adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşım
Meclis'te altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tercihim sınıf arkadaşımdır" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün başlayan bütçe görüşmelerine katıldı.
Bahçeli, oturuma verilen arada gazetecilerle bir araya geldi. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için anket yaptıracağı iddiasını yorumlayan Bahçeli, "Eğer birisi anketle bana gelirse derse ki 'Böyle bir 6 kişi anket yapıyoruz. Siz bu ankette kime evet dersiniz ya da benimsersiniz?' Tercihim, sınıf arkadaşım olur" dedi.
Bahçeli, 'sınıf arkadaşı' ifadesinden kastının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olup olmadığı sorusuna ise "sınıf arkadaşım" yanıtını verdi.
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