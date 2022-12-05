Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanı adaylığı için ‘3 dönem’ çıkışı: İşte perde arkası

05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, cumhurbaşkanı adaylığı için “3 dönem” çıkışında bulunmasının perde arkasında “yeni anayasa” yatıyor.

Mevcut anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor.

Anayasanın 106. maddesine göre ise cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Erdoğan aday olabiliyor. Ancak AKP, “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını” içeren anayasa değişikliği teklifini henüz TBMM’ye sunmazken, Bahçeli’nin “yeni bir anayasa vurgusunda bulunduğu” kaydediliyor. Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimlerinde yeniden iktidar olması durumunda AKP ve MHP, “yeni anayasa kılıcını çekecek”.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Bahçeli’nin neden seçimlere 6 ay kala bu çıkışı yaptığı siyaset kulislerini de hareketlendirirken bu çıkışın perde arkasında “yeni bir anayasa” vurgusu yatıyor. Mevcut anayasaya göre “3 dönem” kuralı madde 101’e takılıyor. Söz konusu maddede, “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için de yine mevcut anayasanın 106. maddesinde, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” hükmü yer alıyor. Bu durum da “erken seçim” koşulunu gündeme getiriyor.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU ŞART

Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Bunun içinse mevcut TBMM’de Cumhur İttifakı’nın anayasa değişiklik teklifini referanduma götürebilmesi için gerekli olan 360’a ulaşabilmek için 26 milletvekilinin desteğine ihtiyacı bulunuyor. AKP, henüz “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını” içeren anayasa değişikliği teklifini TBMM’ye sunmayı geciktirirken, bu teklife “3 dönem” kuralının getirilmesi ise planlanmıyor. Bu nedenle Bahçeli’nin, 2028 hedefi için “2023 seçimleri sonrasını hedeflediğinin” altı çiziliyor. Ancak yeni anayasa için de Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu kazanması şart.

84 MADDELİK TEKLİF

Eğer ittifak, 2023 seçimlerinde referandum için 360, referandumsuz 400 milletvekilinin “evet oyunun” gerekli olduğu parlamento çoğunluğunu yakalayamazsa, yeniden muhalefetin desteği gündeme gelecek. Oysa 6’lı masa bileşenleri, geçen günlerde “yeni bir anayasa” yerine mevcut anayasada yer alan 84 maddede değişiklik önerisinde bulunmuş ve “cumhurbaşkanının bir defaya mahsus 7 yıllığına seçilmesi” hükmü yer almıştı. Cumhur İttifakı’nın 2023’te parlamentodaki çoğunluğu yakalayamaması durumunda, muhalefetin Cumhur’un karşısına “yeni bir anayasa” ile değil, “84 maddelik anayasa değişikliği teklifi ile çıkacağı” netlik kazandı.