Bahçeli çağrı yapmıştı: Numan Kurtulmuş 'komisyon' tarihi verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının sonunda TOBB Brüksel Temsilciliği'nde Türk gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis’te kurulması planlanan komisyon ve bu sürecin bölgeye etkilerinin neler olacağına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye’nin sadece bir temenniden ibaret olmadığını söyledi.

Türkiye’nin ayaklarına 50 yıldır pranganın vurulduğunu öne süren Kurtulmuş, artık Türkiye’nin terör meselesini tamamıyla geride bırakması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Millet olarak var olan, aramızdaki kadim dostluğun, kardeşliğin ortaya çıkarılarak, Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi birbirinden ayırmak isteyen ne varsa onların hepsini ortadan kaldırmamız lazım. Zaman, gerçekten birlik beraberlik zamanıdır" dedi.

"YAZ TATİLİNE GİRMEDEN..."

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadaki halkların son 25-30 yıldır etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden birbirine düşman edildiğini ifade eden Kurtulmuş, bunların hepsini bir kenara bırakarak aradaki dostluk ve kardeşliğin tamamıyla gönüllü bir birliktelik haline geldiği Türkiye’nin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarihi bir fırsatın yakalandığını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin çok büyük bir kısmında toplumsal bir desteğin olduğunu görüyorum. Bundan sonraki süreçte parlamentonun da devreye girmesi mecburidir. Parlamentonun üzerine düşen sorumluluklar var. Bunun için de en kısa zamanda ümit ederim ki parlamento yaz tatiline girmeden evvel grubu kurarak çalışmalarımıza başlarız" ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdıkları süreçle ilgili TBMM'de komisyon kurulması çağrısı yapmıştı.

Bahçeli "Bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir" ifadelerini kullanmıştı.

2025 yılında mevcut takvime göre Meclis’in 1 Temmuz 2025 Çarşamba günü tatile girmesi bekleniyor.