Bahçeli 'CHP karıştırılmamalı' demişti... 'Mutlak butlan' kararı sonrası gözler MHP'de

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultay davasına yönelik "mutlak butlan" kararı verildi. İktidarın muhalefete yönelik baskı ve sindirme stratejisi bir üst aşamaya geçti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi (İstinaf) kararına göre, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini göreve aynen devam edecek.

CHP'yi 47 yıl sonra seçimde birinci parti konumuna yükselten mevcut Özgür Özel yönetimi ise tedbiren görevden uzaklaştırılacak.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Mayıs'ta düzenlediği grup toplantısının ardından butlan davasıyla ilgili soruya "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için CHP, ayrımdan, sert eleştirilerden ve beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP, üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" cevabı vermişti.

KARARIN ARDINDAN GÖZLER MHP'NİN ALACAĞI AKSİYONDA

Kurultay davasında çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından gözler Devlet Bahçeli ve partisinin nasıl bir aksiyon alacağına çevrildi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE YANIT GELMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kurultay Davası ve "mutlak butlan" ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak; "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklama kıymetli, olması gereken açıklama. Bir siyasi parti diğer siyasi partiye yargı yoluyla yapılan usulsüz uygulamaya tepki gösteren sadece centilmenlik göstermez. Kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Aksine sonuç böyle olmasa 104 yıllık Cumhuriyet'te hiçbir siyasi partinin başkanı tartışarak değişmemiş olacaktı. Kazanana ve kaybedene onur vermiş bir kurultaydır" demişti.