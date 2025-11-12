Bahçeli'den '20 şehit' açıklaması: 'Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 12:52:00
Haber Merkezi
MHP lideri Devlet Bahçeli, Gürcistan hava sahasında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

 

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü.

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Türkiye'yi acıya boğan olay için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yazılı bir açıklama geldi. Bahçeli açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır" dedi. 

"Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır" diyen MHP lideri, açıklamasının devamında ise "Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır" ifadelerini kullandı. 

Bahçeli'nin taziye mesajı şöyle: 

 

"Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır.

 

Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

 

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

 

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

 

 

Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."

