Bahçeli’den ‘CHP’ mesajı: ‘Paralel liderlik’ vurgusu yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek’e konuştu.
CHP’nin yaşadığı ‘mutlak butlan’ sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, "Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar" dedi.
Bahçeli aynı zamanda "CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli" ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin röportajının tamamının yarın yayımlanacağı belirtildi.
Öte yandan, Bahçeli geçen hafta da Türkgün'e bir röportaj vermiş ve CHP’ye kongre tarihi ‘önerisinde’ bulunmuştu.