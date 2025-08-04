Bahçeli'den 'komisyon' açıklaması: CHP'nin girmesi değerli, şartlar dayatması mantıksız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında Meclis'te kurulacak komisyonla ilgili tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, "kendisinden hesap soracağını" belirten İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na gönderme yaparak şu yanıtı verdi:

"Hayatının her diliminden hesap yapan, menfaat peşinde koşan, satış ve dönüş ustası bir devşirmenin millet adına bizden hesap sorma beyanı sadece akıl kaybı değil, cambazlık yaptığı ipte nasıl bir küstahlığın ve kifayetsiz muhterisliğin esiri olduğunu da belgelemiştir.

Vakti ve zamanı geldiğinde tarih ve millet huzurunda kimin kimden hesap soracağını herkes görecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir zamanlarda zehirlemek ve zincirlemek maksadıyla her maskeyi takanlara her kaba girenler, önüne gelenden medet umanlar, melanet ittifaklara girenler bilmelidir ki, ihanet şahıslarla ve siyasetleriyle mündemiçtir."

"BÜTÜN KOMİSYONLARDAN ÇEKİLİN"

Bahçeli, komisyona katılmama kararı veren İYİ Parti'ye şöyle bir çağrı yaptı:

"Gazi Meclis’in işleyiş ve işlevselliğinde, aynı zamanda demokratik mekanizmaların ikmal ve ilerleyişinde mühim mevkii bulunan komisyonları “komisyonculukla” bir ve eşit görenlere tutarlılık gereğince düşecek ahlaki sorumluluk içtüzükte tanımlanmış bütün komisyonlardan da derhal çekilmektir. 'Bizim komisyonumuz Türk milletidir' sözü işin özünde mazisi ve mesleği komisyonculuk olanların hezeyan ve hezimetinden başka bir şey değildir."

Bahçeli şöyle devam etti:

"Ne tuhaf bir hal ve durumdur ki, hamaset ve harcanmış hafızalarıyla gün gibi açıkta duran hakikati bertaraf etmeye niyetlenmek, bunu da İP’e sarılarak yapmayı hedeflemek ancak ve ancak basit ve bayağı zihniyetlerin zaafı ve zayıflığıdır. Bu zaaf ve zayıflığın failleri şükür partimizden arınmış, atılmış ve ayrılmışlardır."

"CHP'NİN ÖNŞARTLAR DAYATMASI ANLAMSIZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik ise "Diğer yandan Meclis’te çalışmalarına başlayacak olan komisyona CHP’nin üye vermesi değerli bir adım iken süreci yokuşa sürecek önşartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksızdır. Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır" açıklamasında bulundu.

MHP lideri, "Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır. Buna müzahir ve münasip tavır almak, zorlaştıran değil kolaylaştıran, uzlaşmadan kaçan değil milletimizin haysiyet ve hissiyatını kucaklayan yapıcı ve destekleyici siyasi duruşa büyük bir ihtiyaç olduğu tartışmasızdır. 48 üyeden müteşekkil komisyonun nasıl çalışacağı, bu suretle karar alma şeklinin ne olacağı, toplantı esas ve usulleriyle ilgili ilkesel kaidelerin nasıl belirleneceği doğal mecrasında ve ileriki günlerde iyice netleşecektir" ifadelerini kullandı.