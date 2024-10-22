Bahçeli 'Gelsin TBMM'de konuşsun' demişti... Öcalan'ın avukatlarından İmralı için yeni başvuru

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları, 44 aydır haber alamadıkları müvekkilleri Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Bahçeli 'Gelsin TBMM'de konuşsun' demişti... Öcalan'ın avukatlarından İmralı için yeni başvuru
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili "Gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun” çağrısı yaptığı bugün, Öcalan'ın avukatları da bir kez daha harekete geçti.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 44 aydır haber alınamayan Öcalan'ın avukatları yeni bir başvuru yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan avukatlar, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulundu. 

KESİNTİSİZ GÖRÜŞ YASAĞI KARARI

2016 Temmuz ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca Öcalan için verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine kadar sürdürüldü. Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, 6 aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Son yasak kararıyla birlikte Abdullah Öcalan'a 8 yılda en az 13 kez 6 aylık avukat görüş yasağı verilmiş oldu.

 


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Abdullah Öcalan #Dem Parti

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