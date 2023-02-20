Bahçeli: 'Hepimiz tekrar eski hayatımıza döneceğiz'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 19:19

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 19:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin ardından Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada "Hepimiz tekrar eski hayatımıza döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"6 Şubat gecesinde baş gösteren büyük felaketin sonrasında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti en kısa yoldan sizlere ulaşmak suretiyle bu büyük felaketi ortadan kaldırma çabasını göstermiştir. Çok sayıda vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rahmete kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum başımız sağolsun diyorum. Yaralı kardeşlerime de hayırlı şifalar niyaz ediyorum."